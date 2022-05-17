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46 минут назад

Фергюсон предложил Хабибу выявить сильнейшего в поединке тренеров

Газета.Ruиещё 2

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон решил бросить новый вызов Хабибу Нурмагомедову. Американец намерен решить конфликт с россиянином вне октагона.

Фергюсон бросил новый вызов Нурмагомедову
Фото: Reuters/APReuters/AP

«Я знаю, как нам решить наши давние разногласия. Я готов сойтись в роли тренера против тебя на проекте «The Ultimate Fighter». Как тебе такое предложение? Победит команда лучшего из нас. Хабиб, гарантирую тебе, что мои тренировки будут лучше твоих.

Не имеет значения, в каком формате мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать друг другу руки, оставить позади конфликт», – заявил Фергюсон в эфире шоу The MMA Hour.

Напомним, ранее в UFC пять раз пытались свести в октагоне Хабиба и Фергюсона, но все их попытки закончились ничем. Два раза бой срывался по вине россиянина, дважды от поединка был вынужден отказаться американец, а в пятый раз бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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