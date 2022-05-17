Фергюсон бросил новый вызов Нурмагомедову

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон решил бросить новый вызов Хабибу Нурмагомедову. Американец намерен решить конфликт с россиянином вне октагона.
«Я знаю, как нам решить наши давние разногласия. Я готов сойтись в роли тренера против тебя на проекте «The Ultimate Fighter». Как тебе такое предложение? Победит команда лучшего из нас. Хабиб, гарантирую тебе, что мои тренировки будут лучше твоих.
Не имеет значения, в каком формате мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать друг другу руки, оставить позади конфликт», – заявил Фергюсон в эфире шоу The MMA Hour.
Напомним, ранее в UFC пять раз пытались свести в октагоне Хабиба и Фергюсона, но все их попытки закончились ничем. Два раза бой срывался по вине россиянина, дважды от поединка был вынужден отказаться американец, а в пятый раз бой был отменен из-за пандемии коронавируса.