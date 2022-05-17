Фергюсон бросил новый вызов Нурмагомедову

«Я знаю, как нам решить наши давние разногласия. Я готов сойтись в роли тренера против тебя на проекте «The Ultimate Fighter». Как тебе такое предложение? Победит команда лучшего из нас. Хабиб, гарантирую тебе, что мои тренировки будут лучше твоих.



Не имеет значения, в каком формате мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать друг другу руки, оставить позади конфликт», – заявил Фергюсон в эфире шоу The MMA Hour.