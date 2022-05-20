Макгрегор извинился перед Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принес извинения Тони Фергюсону, которого назвал «куриным наггетсом» после поражения от Майкла Чендлера на UFC 274.
«Я огорчен тем, что набросился на Тони. Откровенно говоря, это не лучшая соцсеть, потому что не поощряет хорошее отношение
При стоимости в 43 миллиарда долларов они могли бы быть более бдительными, но всем плевать», – написал ирландец.
На UFC 274 Фергюсон потерпел четвертое поражение подряд, проиграв Чендлеру нокаутом во втором раунде.