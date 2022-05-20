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33 минуты назад

Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения совместного турнира Bellator и Eagle FC с поединком Федора Емельяненко. Его слова приводит Sportskeeda.

Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов заявил, что поединок с участием Емельяненко может состояться уже в 2022 году. «Вероятность — 70-80 процентов. Думаю, в Саудовской Аравии. Мы уже ведем переговоры с саудитами, с возможным соперником Федора и со стороной россиянина. Беседую с главой Bellator Скоттом Кокером», — прокомментировал планы боец.

18 мая Нурмагомедов впервые заявил, что заинтересован в организации поединка с участием Федора Емельяненко. Он добавил, что возможным соперником тяжеловеса может стать бразилец Джуниор Дос Сантос, который выступает в промоушене Нурмагомедова Eagle FC.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и М1. В своем последнем поединке, который прошел в Москве в октябре 2021, тяжеловес нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

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