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2 часа назад

Хамзат Чимаев вызвал на бой Леона Эдвардса

Inc-News

Непобедимый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором пригласил британца Леона Эдвардса разделить с ним октагон в UFC.

Хамзат Чимаев обратился к Леону Эдвардсу
Фото: 

«Давай подерёмся, Леон», - написал Чимаев, обращаясь с Эдвардсу и фактически вызывая того на поединок.

Пока британский спортсмен еще никак не отреагировал на этот вызов. Но вполне возможно, что именно Эдвардс станет следующим соперником Чимаева после последней победы над бразильцем Гилбертом Бернсом в апреле этого года.

MMA,Хамзат Чимаев,Леон Эдвардс,
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