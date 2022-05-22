Хамзат Чимаев обратился к Леону Эдвардсу

Непобедимый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором пригласил британца Леона Эдвардса разделить с ним октагон в UFC.

«Давай подерёмся, Леон», - написал Чимаев, обращаясь с Эдвардсу и фактически вызывая того на поединок.

Пока британский спортсмен еще никак не отреагировал на этот вызов. Но вполне возможно, что именно Эдвардс станет следующим соперником Чимаева после последней победы над бразильцем Гилбертом Бернсом в апреле этого года.