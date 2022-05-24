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55 минут назад

Чемпионка UFC Шевченко нацелилась на второй титул

Lenta.ru

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко заявила о готовности вновь провести поединок в легчайшем весе за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом она сообщила в эфире The MMA Hour.

Чемпионка UFC Шевченко нацелилась на второй титул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

34-летняя чемпионка UFC в наилегчайшем весе не исключила, что сможет провести поединок за второй титул до конца 2022-го. В июне Шевченко предстоит бой против Тайлы Сантос на UFC 275. Победа станет седьмой успешной защитой титула подряд.

По мнению Шевченко, уверенное доминирование в дивизионе позволит ей вновь рассчитывать на титульный поединок в легчайшем весе, где пояс завоевала Джулианна Пенья. Американка лишила титула Аманду Нунес на турнире UFC 269, который прошел в декабре 2021-го.

Осенью 2017-го Шевченко уступила Нунес в поединке за пояс в легчайшем весе. Бразильянка одержала победу раздельным решением судей.

MMA,Валентин Шевченко,
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