Чемпионка UFC Шевченко нацелилась на второй титул

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко заявила о готовности вновь провести поединок в легчайшем весе за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом она сообщила в эфире The MMA Hour.

34-летняя чемпионка UFC в наилегчайшем весе не исключила, что сможет провести поединок за второй титул до конца 2022-го. В июне Шевченко предстоит бой против Тайлы Сантос на UFC 275. Победа станет седьмой успешной защитой титула подряд.

По мнению Шевченко, уверенное доминирование в дивизионе позволит ей вновь рассчитывать на титульный поединок в легчайшем весе, где пояс завоевала Джулианна Пенья. Американка лишила титула Аманду Нунес на турнире UFC 269, который прошел в декабре 2021-го.