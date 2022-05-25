Следующим соперником Яна может стать Вера

Вера старается развести Петра на бой и сделать поединок трамплином к титульнику.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Пётр Ян – первый номер в легчайшем дивизионе UFC. После поражения в реванше с Алджэмейном Стерлингом No Mercy нужно провести громкий поединок с одним из других претендентов. В случае победы российский боец неизбежно вернётся в борьбу за титул. Скорее всего, соперник Петра уже определён – это эквадорец Марлон Вера.

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Вера – зрелищный боец, который бьётся в UFC уже восемь лет, но воспринимать его как реальную угрозу начали не так давно. Летом 2020-го он воспользовался травмой Шона О’Мэлли и нанёс тому первое поражение в карьере, после чего решением судей проиграл Жозе Альдо. Затем эквадорец перезагрузился и одержал три победы подряд. Он одолел крепкого Дэйви Гранта, шокировал фанатов фронт-киком в подбородок Фрэнки Эдгара и избил Роба Фонта. Пятое место в рейтинге Марлон занимает вполне заслуженно, а его потенциальный бой с Петром – самый логичный вариант.

Ян понимает, что ему нельзя пропадать надолго. Если российские болельщики будут следить за бойцом в любом случае, то американских фанатов можно легко лишиться, если не напоминать о себе. Поэтому после конфликта со Стерлингом Пётр резонно раскачивает противостояние с Верой. Тот и сам не против – Марлон уверен, что до боя за пояс ему осталась одна победа и после боя с Яном он получит титульник.

«Путь к титулу – бой с претендентом номер один. Мы надерём ему зад и двинемся дальше. Если я остановлю Яна, я получу титульный бой», – заявил Вера. На это Ян коротко и жёстко отреагировал в соцсетях: «Погнали! Я сломаю тебя, пацан!»

Пётр уже бился с высокими оппонентами. Рост Веры – 179 см, он всего на 10 миллиметров выше Кори Сэндхагена. Эквадорец здорово отмутузил Фонта, но и у него самого возникали проблемы, поэтому вряд ли Марлон поставит перед Яном неразрешимые задачи в стойке. Важно не забывать, что Марлон – высококлассный джитсер, а с ними, как выяснилось, у Петра не всё гладко.