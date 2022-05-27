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1 час назад

Глава IBA подарил Биволу автомобиль

Вероника Полынина

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев подарил автомобиль BMW чемпиону мира по версии WBA Дмитрию Биволу. Об этом спортивный функционер сообщил в своем телеграм-канале.

Глава IBA подарил Биволу автомобиль
Фото: Telegram-канал КремлеваTelegram-канал Кремлева

Дмитрий Бивол 8 мая в Лас-Вегасе в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе, единогласным решением одолев мексиканца Сауля Альвареса.

«Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное - красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом. В связи с победой, я решил поддержать победителя и подарить ему автомобиль», - написал Кремлев.

Он также обратился к Альваресу и пожелал ему «не падать духом, держать удар и добиваться новых высот».

Дмитрию Биволу 31 год, в его активе 20 побед (11 нокаутом) при отсутствии поражений на профессиональном уровне. Альваресу также 31 год, он является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На его счету 57 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

MMA,Умар Кремлев,Дмитрий Бивол,
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