Глава IBA подарил Биволу автомобиль

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев подарил автомобиль BMW чемпиону мира по версии WBA Дмитрию Биволу. Об этом спортивный функционер сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: Telegram-канал Кремлева Telegram-канал Кремлева

Дмитрий Бивол 8 мая в Лас-Вегасе в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе, единогласным решением одолев мексиканца Сауля Альвареса.

«Искренне болел за Дмитрия Бивола, который одержал грандиозную победу над Саулем Альваресом. Бой был честным, а самое главное - красивым и динамичным. Дмитрий является непобежденным абсолютным чемпионом. В связи с победой, я решил поддержать победителя и подарить ему автомобиль», - написал Кремлев.

Он также обратился к Альваресу и пожелал ему «не падать духом, держать удар и добиваться новых высот».