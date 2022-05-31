Емельяненко отправили в больницу для лечения алкогольной зависимости

«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред — никто в таком состоянии не тренируется.



Поэтому сейчас основная задача — вывести Александра из того состояния в нормальное, и только после этого начать плавные тренировки. Думаю, если все будет хорошо, тренироваться тоже будем в Екатеринбурге. Москва на Сашу плохо влияет.



Бои — это минимум ущерба, который он сам себе может нанести. Когда у него нет боев, тогда он в самой худшей форме. Когда у него есть бой, у него есть цель, есть режим, а когда нет боя, он и не тренируется.



Саше нужны бои, чтобы выходить из этого состояния, чтобы он не был в виде, в котором он периодически появляется. Только бои его стимулируют на адекватное здоровое состояние», — сказал Бурчак.