Емельяненко отправили в больницу для лечения алкогольной зависимости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался в одной из реабилитационных клиник Екатеринбурга, где будет лечиться от алкогольной зависимости. Об этом сообщил менеджер бойца Никита Бурчак.
«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред — никто в таком состоянии не тренируется.
Поэтому сейчас основная задача — вывести Александра из того состояния в нормальное, и только после этого начать плавные тренировки. Думаю, если все будет хорошо, тренироваться тоже будем в Екатеринбурге. Москва на Сашу плохо влияет.
Бои — это минимум ущерба, который он сам себе может нанести. Когда у него нет боев, тогда он в самой худшей форме. Когда у него есть бой, у него есть цель, есть режим, а когда нет боя, он и не тренируется.
Саше нужны бои, чтобы выходить из этого состояния, чтобы он не был в виде, в котором он периодически появляется. Только бои его стимулируют на адекватное здоровое состояние», — сказал Бурчак.
Ранее врач-ординатор, психиатр-нарколог НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Дарья Тещенкова заявила, что выход Александра Емельяненко на ринг нужно отложить.
В сентябре 2022 года Емельяненко должен провести бой по правилам бокса с представителем смешанных единоборств (ММА) Вячеславом Дациком.
23 февраля Емельяненко в своем последнем бою победил американца Джеффа Монсона. Поединок состоялся на голых кулаках под эгидой промоушена Hardcore Fighting.