Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
21 час назад

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу

Чемпионат.com

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов провёл спарринг по джиу-джитсу с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу.

«Рад вернуться в AKA с моими гангстерами», – написал американец в соцсетях. Следующим соперником Рокхолда станет Пауло Коста. Они проведут поединок 20 августа на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити (США).

Последний бой Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года, тогда он победил американца Джастина Гэтжи. Бой был остановлен во втором раунде, после того как Нурмагомедов провёл удушающий приём. Его соперник сдался, не сумев выбраться из тяжёлого положения. Сразу после завершения боя россиянин объявил, что завершает карьеру. Из ММА Хабиб ушёл непобеждённым. За карьеру он одержал 29 побед в 29 поединках. Из UFC он уходил в качестве чемпиона в лёгком весе. В настоящее время Хабиб успешно развивает собственный промоушен Eagle FC.

MMA,Джастин Гэтжи,Люк Рокхолд,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители