Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу.

«Рад вернуться в AKA с моими гангстерами», – написал американец в соцс етях. Следующим соперником Рокхолда станет Пауло Коста. Они проведут пое динок 20 август а на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити (США).

Последний бой Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года, тогда он победил американца Джастина Гэтжи. Бой был остановлен во втором раунде, после того как Нурмагомедов провёл удушающий приём. Его соперник сдался, не сумев выбраться из тяжёлого положения. Сразу после завершения боя россиянин объявил, что завершает карьеру. Из ММА Хабиб ушёл непобеждённым. За карьеру он одержал 29 побед в 29 поединках. Из UFC он уходил в качестве чемпиона в лёгком весе. В настоящее время Хабиб успешно развивает собственный промоушен Eagle FC.