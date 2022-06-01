Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+30° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Порье не советует Чендлеру вызывать Макгрегора: «Майкла потрясают в каждом бою, а Конор умеет бить»

Sports.ru

Топовый легковес UFC Дастин Порье считает, что Майкл Чендлер рискует, вызывая на бой Конора Макгрегора.

Порье не советует вызывать Макгрегора
Фото: Sports.ruSports.ru

По мнению бывшего временного чемпиона, Чендлер стилистически удобен ирландскому бойцу.

«Я не говорю, что Чендлер не может держать удар или что-то в этом роде, но он был потрясен практически в каждом бою, а такой парень, как Конор умеет бить.

Его смог достать Тони Фергюсон и теперь он смотрит на реванш с Оливейрой, а также на бой со мной и Макгрегором. Представьте, что будет, если мы коснемся его подбородка. Для него все может закончиться очень плохо», – сказал Порье.

Майкл Чендлер про критику зарплаты бойцов UFC: «У Дэйны Уайта было 10 тысяч бессонных ночей, чтобы мы жили спокойно»

Фергюсон попросил у Чендлера реванш: «Гарантирую, на этот раз тебе так не повезет!»

MMA,Майкл Чендлер,Тони Фергюсон,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители