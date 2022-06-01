Порье не советует вызывать Макгрегора

Топовый легковес UFC Дастин Порье считает, что Майкл Чендлер рискует, вызывая на бой Конора Макгрегора.
По мнению бывшего временного чемпиона, Чендлер стилистически удобен ирландскому бойцу.
«Я не говорю, что Чендлер не может держать удар или что-то в этом роде, но он был потрясен практически в каждом бою, а такой парень, как Конор умеет бить.
Его смог достать Тони Фергюсон и теперь он смотрит на реванш с Оливейрой, а также на бой со мной и Макгрегором. Представьте, что будет, если мы коснемся его подбородка. Для него все может закончиться очень плохо», – сказал Порье.
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