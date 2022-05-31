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1 час назад

Рокхолд рассказал, что не мог подняться с октагона в спарринге с Хабибом

Inoprosport

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд рассказал о спарринге с российским экс-бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

Рокхолд рассказал о спарринге с Хабибом
Фото: ТАССТАСС

«Насколько силен Хабиб сейчас? Брат, это хрень номер один. Он обхватывает твой корпус руками… Просто посмотрите видео, потому что в течение двух раундов я не мог подняться. Два раунда подряд», — сказал Рокхолд в интервью Даниэлю Кормье.

Рокхолд провел спарринг с Нурмагомедовым в процессе подготовки к следующему бою против Паулы Косты, который пройдет 21 августа на ивенте UFC 278 в США. Бой станет первым для Рокхолда за три года.

MMA,Люк Рокхолд,
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