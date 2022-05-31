Рокхолд рассказал о спарринге с Хабибом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд рассказал о спарринге с российским экс-бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.
«Насколько силен Хабиб сейчас? Брат, это хрень номер один. Он обхватывает твой корпус руками… Просто посмотрите видео, потому что в течение двух раундов я не мог подняться. Два раунда подряд», — сказал Рокхолд в интервью Даниэлю Кормье.
Рокхолд провел спарринг с Нурмагомедовым в процессе подготовки к следующему бою против Паулы Косты, который пройдет 21 августа на ивенте UFC 278 в США. Бой станет первым для Рокхолда за три года.