Емельяненко попал в реабилитационный центр

«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред - никто в таком состоянии не тренируется. Сейчас основная задача - вывести Александра из того состояния в нормальное и только после этого начать плавные тренировки с нарастанием», - сообщил менеджер.