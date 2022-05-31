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1 час назад

Емельяненко попал в реабилитационный центр

Вероника Полынина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр. Об этом рассказал менеджер спортсмена Никита Бурчак Youtube-каналу «Ушатайка».

Емельяненко попал в реабилитационный центр
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен лечится в Екатеринбурге от алкогольной зависимости. Емельяненко-младший находится в частной клинике, где у него есть возможность тренироваться.

«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред - никто в таком состоянии не тренируется. Сейчас основная задача - вывести Александра из того состояния в нормальное и только после этого начать плавные тренировки с нарастанием», - сообщил менеджер.

Бурчак заявил, что только бои стимулируют Емельяненко «на адекватное здоровое состояние».

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По словам менеджера, Москва плохо влияет на Емельяненко, поэтому реабилитация проходит в Екатеринбурге. Согласно планам, спортсмен останется в городе до боя с Вячеславом Дациком, который запланирован на сентябрь.

MMA,Александр Емельяненко,
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