Боец UFC после финала ЛЧ заявил, что больше никогда не приедет в Париж

«Отвратительно! Больше никогда не увидите меня в Париже! Как можно находиться там и чувствовать себя в безопасности? Я в недоумении. УЕФА по-прежнему использует фанатов «Ливерпуля» как козлов отпущения, вместо того, чтобы сказать, что они облажались, поскольку местные фанаты взяли верх», — сказал Пимблетт.