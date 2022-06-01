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53 минуты назад

Боец UFC Пимблетт заявил, что больше никогда не приедет в Париж после финала Лиги чемпионов

Газета.Ru

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пэдди Пимблетт в Twitter высказался о беспорядках перед финальной встречей Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Боец UFC после финала ЛЧ заявил, что больше никогда не приедет в Париж
Фото: ReutersReuters

«Отвратительно! Больше никогда не увидите меня в Париже! Как можно находиться там и чувствовать себя в безопасности? Я в недоумении. УЕФА по-прежнему использует фанатов «Ливерпуля» как козлов отпущения, вместо того, чтобы сказать, что они облажались, поскольку местные фанаты взяли верх», — сказал Пимблетт.

Напомним, из-за того, что зрители не могли попасть на стадион, начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут. Полиция применяла к фанатам, которые пытались прорваться на стадион, слезоточивый газ, также в ходе столкновений правоохранительные органы использовали дубинки.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций, которые были применены к российскому футболу, финальный поединок главного европейского турнира был перенесен в Париж.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отчитал министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена из-за беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов.

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