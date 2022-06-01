Боец UFC пообещал досрочно победить Волкова

Суринамский боец смешанного стиля (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк поделился мнением о предстоящем поединке против российского тяжеловеса Александра Волкова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова с пресс-конференции передает «Чемпионат.com».
34-летний суринамец пообещал, что одержит досрочную победу над россиянином.
«Бой не будет долгим. Он завершится в первом или во втором раунде», — заявил Розенстрайк.
Он добавил, что поединок против известного соперника станет хорошей возможностью себя проявить.
29 мая Волков рассказал, что изменил подход к подготовке к поединкам после поражения от Тома Аспиналла на турнире UFC в Лондоне. По словам россиянина, он поменял спарринг-партнеров и отказался от тренировок в Москве.
Волков и Розенстрайк подерутся на турнире UFC 4 июня. Их поединок возглавит ивент.