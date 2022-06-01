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1 час назад

Боец UFC из Казахстана отказался драться с россиянином

Lenta.ru

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов признался, что отказался от драки против Аскара Аскарова из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец UFC из Казахстана отказался драться с россиянином
Фото: Кадр из видео / YouTubeКадр из видео / YouTube

33-летний Жумагулов объяснил отказ от идеи боя против россиянина фразой «у нас братские народы». Он добавил, что хорошо общается с друзьями Аскарова.

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Жумагулов провел четыре поединка под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.

Жумагулов провел большую часть карьеры в России. Он становился чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на счету представителя Казахстана 14 побед при шести поражениях в MMA.

MMA,Аскар Аскаров,
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