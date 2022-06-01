Боец UFC из Казахстана отказался драться с россиянином

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов признался, что отказался от драки против Аскара Аскарова из России. Об этом сообщает РИА Новости.

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33-летний Жумагулов объяснил отказ от идеи боя против россиянина фразой «у нас братские народы». Он добавил, что хорошо общается с друзьями Аскарова.

Жумагулов провел четыре поединка под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он потерпел три поражения и одержал одну победу. В своем последнем бою Жумагулов уступил Манелю Капе из Анголы.