Бойца из мема «Москва. Люблино. Работаем» депортируют из России

Боец ММА Саймумин Мадиев будет депортирован из России в Таджикистан.

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Как сообщает телеграм-канал Baza, у спортсмена, известного по мему «Москва. Люблино. Работаем», не было регистрации

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26 мая Мадиева задержали и не обнаружили регистрацию. На следующий день Лефортовский суд осудил его по статье 18.8 ч. 3.1 (нарушение правил миграционного учета) и направил в приемник, откуда его в ближайшие дни депортируют в Таджикистан.