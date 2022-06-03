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1 час назад

Стерлинг ответил Сехудо: «Я тебя не вызываю, потому что тебя даже нет в ростере, мистер «Мне нужна пауза»

Sports.ru

Чемпион UFC в легчайшем весе ответил прежнему обладателю титула Генри Сехудо. Ранее бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе упрекнул Стерлинга, что тот не вызывает Генри на бой.

Стерлинг ответил Сехудо
Фото: Sports.ruSports.ru

«Лучше спроси СМИ, почему они не процитировали меня, принимающего бой с тобой. Все потому, что тебя даже нет в основном ростере, мистер «Мне нужен пауза», – ответил Алджамейн.

Стерлинг хочет перейти в полулегкий вес, чтобы Двалишвили дрался за титул в легчайшем: «Он должен войти в историю Грузии»

Двалишвили – о словах Стерлинга: «Алджамейн – золото. Благодарен, что могу называть его братом»

MMA,Генри Сехудо,
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