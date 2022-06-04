Боец UFC призвал американцев выйти на улицы и протестовать

«Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что «наша экономика вышла на этап энергоперехода», но средний американец отвечает: «Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас», - констатировал он.