Боец UFC призвал американцев выйти на улицы и протестовать

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль в своих социальных сетях предложил жителям Калифорнии выйти на улицы и протестовать против высокой стоимости бензина. Об этом пишет РИА «Новости».
«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Поговаривают, что цены должны подняться еще выше. Покупка еды и просто попытка добраться до работы станут невозможными. Возможно, пришло время начать протестовать против этого, выйдя на улицы», - предположил Хорхе Масвидаль.
По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина в среду, 1 июня, достигла $4,671 за один галлон (3,785 литра). В Калифорнии, где традиционно наиболее высокие цены на бензин в США, она составила в среднем $6,194, уточняет ТАСС.
Профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг заявил ранее, что экономическая ситуация в Америке стала критической из-за так называемого «энергоперехода» президента США Джо Байдена и цен на бензин.
«Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что «наша экономика вышла на этап энергоперехода», но средний американец отвечает: «Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас», - констатировал он.