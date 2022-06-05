Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
8 часов назад

Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56

Чемпионат.comиещё 1

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex состоялся главный бой вечера турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 56, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 33-летний россиянин Александр Волков и 34-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Российский боец Волков одержал победу над Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56
Фото: соцсетисоцсети

Поединок завершился победой техническим нокаутом в исполнении Александра Волкова уже в первом раунде. Таким образом, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года.

Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Напомним, в рейтинге тяжёлого веса UFC Александр Волков занимает седьмую позицию, а Розенстрайк – восьмую.

MMA,Кертис Блэйдс,Александр Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители