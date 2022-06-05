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1 час назад

Боец UFC Волков после победы над Розенстрайком сказал, что готов к новым вызовам

Газета.Ruиещё 2

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о победе над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в главном бою турнира UFC Вегас 56.

Боец UFC Волков высказался после победы над Розенстрайком
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Чувствовал, что смогу финишировать его, если представится такая возможность. У него плохая защита, особенно когда он стоит у сетки. Как обычно, я готов к новым вызовам", - сказал Волков.

Также Волков отметил, что он готов выйти на бой через короткий промежуток времени. Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил оставить бой.

Таким образом, на счету российского бойца 35 победы и 10 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном качестве, которым должен обладать чемпион.

MMA,Тимоти Джонсон,Хабиб Нурмагомедов,Александр Волков,
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