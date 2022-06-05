Боец UFC Волков высказался после победы над Розенстрайком

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о победе над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в главном бою турнира UFC Вегас 56.
"Чувствовал, что смогу финишировать его, если представится такая возможность. У него плохая защита, особенно когда он стоит у сетки. Как обычно, я готов к новым вызовам", - сказал Волков.
Также Волков отметил, что он готов выйти на бой через короткий промежуток времени. Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил оставить бой.
Таким образом, на счету российского бойца 35 победы и 10 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.
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