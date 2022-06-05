Нганну отреагировал на победу Волкова над Розенстрайком

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.
"Ранняя остановка?" - написал Нганну в соцсетях, прикрепив к записи задумчивый смайлик.
Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил оставить поединок. Интересно, что Розенстрайк протестовал против ранней остановки схватки.
Таким образом, на счету российского бойца 35 победы и 10 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о победе над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в главном бою турнира UFC Вегас 56, заявив, что знал о том, что его оппонент плохо обороняется.