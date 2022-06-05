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36 минут назад

Боец UFC Нганну отреагировал на победу Волкова над Розенстрайком задумчивым смайликом

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.

Нганну отреагировал на победу Волкова над Розенстрайком
Фото: ReutersReuters

"Ранняя остановка?" - написал Нганну в соцсетях, прикрепив к записи задумчивый смайлик.

Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил оставить поединок. Интересно, что Розенстрайк протестовал против ранней остановки схватки.

Таким образом, на счету российского бойца 35 победы и 10 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о победе над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в главном бою турнира UFC Вегас 56, заявив, что знал о том, что его оппонент плохо обороняется.

MMA,Тимоти Джонсон,Фрэнсис Нганну,Александр Волков,
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