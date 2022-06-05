Нганну отреагировал на победу Волкова над Розенстрайком

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.

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"Ранняя остановка?" - написал Нганну в соцсетях, прикрепив к записи задумчивый смайлик.

Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил оставить поединок. Интересно, что Розенстрайк протестовал против ранней остановки схватки.

Таким образом, на счету российского бойца 35 победы и 10 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.