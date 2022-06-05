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1 час назад

Федор Емельяненко порассуждал о последнем бое в карьере

Майк Габриелян

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что планирует осенью провести бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом он рассказал в эфире канала Okko.

Федор Емельяненко порассуждал о последнем бое в карьере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас посмотрим турниры, на которые можно меня поставить, и соперников. Я надеюсь, что дадут мне все-таки Райана Бейдера», - сказал 45-летний спортсмен.

По его словам, поединок скорее всего пройдет в США. В частности, «обсуждался «Медисон-сквер-гарден». Не исключается также и Япония.

Емельяненко уже проводил бой с Бейдером. В январе 2019 года россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator.

MMA,Федор Емельяненко,
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