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41 минуту назад

Появление Тактарова в углу Волкова на турнире UFC объяснили

Lenta.ru

В команде российского тяжеловеса Александра Волкова объяснили появление в углу спортсмена Олега Тактарова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Появление Тактарова в углу Волкова на турнире UFC объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Илья Банников заявил, что Волков одобрил появление Тактарова в своем углу несмотря на критику со стороны последнего. Представитель Волкова подчеркнул, что Тактаров выразил желание помочь.

«Почему бы и нет? Прикольная идея», — передал он слова тяжеловеса.

Тактаров вывел Волкова на поединок против Жоарзиньо Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе. 54-летний киноактер становился триумфатором UFC 6 — одного из первых ивентов промоушена.

Волков нокатуировал соперника в первом раунде. Он добился 35-й победы в профессиональной карьере.

MMA,Олег Тактаров,Александр Волков,
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