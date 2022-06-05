Волков рассказал об отношении UFC к россиянам

Тяжеловес Александр Волков рассказал об отношении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к спортсменам из России. Его слова привел ТАСС.

Фото: Per Haljestam / Reuters Per Haljestam / Reuters

33-летний россиянин подтвердил отсутствие ограничений, несмотря на политическую ситуацию в мире. «Никаких рекомендаций мне UFC не давал. Единственное, просят не выходить с флагом, но на меня это не повлияло. Я и до этого поединка не выходил с флагом», — отметил Волков.

В ночь на 5 июня Волков отправил в нокаут Жоарзиньо Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе. Поединок тяжеловесов возглавил ивент.

В апреле другой российский тяжеловес Алексей Олейник заявил, что UFC не запрещал российский триколор. «Можно спокойно с ним выходить на поединки», — отметил он.