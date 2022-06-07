Намечается главный реванш лета в российском ММА

Лига АСА планирует порадовать нас очередным ярким событием и провести реванш между Абубакаром Вагаевым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Фото: Absolute Championship Akhmat Absolute Championship Akhmat

Похоже, что лига АСА планирует весьма громкий реванш. Пока такой поединок официально не подтвержден, но у нас есть инсайдерская информация, что он уже запланирован на один из летних турниров организации.

Абубакар Вагаев – чемпион АСА в полусреднем весе. Его сильной стороной является борьба, а драться с ним будет топовый полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Бойцы уже дрались в 2020 году. Поединок прошел всю дистанцию, а Абубакар Вагаев одержал победу единогласным судейским решением. Удивило, что Гаджимурад Хирамагомедов уступил именно в борьбе в стойке, несколько раз оказавшись на канвасе, а он является одним из сильнейших представителей борьбы в российском полусреднем весе, но уступил он именно в этом компоненте.

Хотя, если быть честным, то к бою он подошел не в самой лучшей своей форме, перенеся простуду перед самым поединком и не пройдя полноценную подготовку, что дало знать о себе в бою, но такой уж Гаджимурад Хирамагомедов, смелости и воли к победе у него не отнять… В реванше все может быть иначе. Нас ожидает яркое и интересное противостояние за пояс лиги АСА в полусреднем весе.

Гаджимурад Хирамагомедов в последнем поединке победил Ирвинга Ромеро Мачадо единогласным решением судей. В его рекорде четырнадцать побед и четыре поражения.