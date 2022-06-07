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1 час назад

Намечается главный реванш лета в российском ММА

Советский спорт

Лига АСА планирует порадовать нас очередным ярким событием и провести реванш между Абубакаром Вагаевым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Намечается главный реванш лета в российском ММА
Фото: Absolute Championship AkhmatAbsolute Championship Akhmat

Похоже, что лига АСА планирует весьма громкий реванш. Пока такой поединок официально не подтвержден, но у нас есть инсайдерская информация, что он уже запланирован на один из летних турниров организации.

Абубакар Вагаев – чемпион АСА в полусреднем весе. Его сильной стороной является борьба, а драться с ним будет топовый полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Бойцы уже дрались в 2020 году. Поединок прошел всю дистанцию, а Абубакар Вагаев одержал победу единогласным судейским решением. Удивило, что Гаджимурад Хирамагомедов уступил именно в борьбе в стойке, несколько раз оказавшись на канвасе, а он является одним из сильнейших представителей борьбы в российском полусреднем весе, но уступил он именно в этом компоненте.

Хотя, если быть честным, то к бою он подошел не в самой лучшей своей форме, перенеся простуду перед самым поединком и не пройдя полноценную подготовку, что дало знать о себе в бою, но такой уж Гаджимурад Хирамагомедов, смелости и воли к победе у него не отнять… В реванше все может быть иначе. Нас ожидает яркое и интересное противостояние за пояс лиги АСА в полусреднем весе.

Гаджимурад Хирамагомедов в последнем поединке победил Ирвинга Ромеро Мачадо единогласным решением судей. В его рекорде четырнадцать побед и четыре поражения.

Абубакар Вагаев в последнем бою раздельным решением судей одержал победу над Устармагомедом Гаджидаудовым. В его активе двадцать две победы и три поражения.

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