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1 час назад

Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу

Lenta.ruиещё 4

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет носить претендентский характер. Об этом он рассказал в эфире MMA Underground.

Глава UFC пообещал дать россиянину титульный бой за победу
Фото: Per Haljestam / ReutersPer Haljestam / Reuters

Уайт пообещал, что победитель противостояния Анкалаева и Смита получит титульный бой. Бойцы столкнутся в октагоне UFC на турнире в Далласе, который намечен на 31 июля. Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшера проведет поединок в рамках ивента в Сингапуре 11 июня.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке он одолел Тиагу Сантоса по итогам пятираундового противостояния. Всего на счету россиянина 16 побед при единственном поражении.

Смит дрался за пояс в полутяжелом весе в марте 2019-го против американца Джона Джонса. На счету бойца 36 побед при 16 поражениях.

MMA,Энтони Смит,Джон Джонс,
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