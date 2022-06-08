Назван самый ненавистный боец UFC

Назван самый ненавистный спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). GiveMeSport привел результаты исследования Bookmakers.com.

Фото: Christian Bruna / Reuters Christian Bruna / Reuters

По результатам изучения активности пользователей в различных социальных сетях оказалось, что наиболее ненавистным бойцом в ростере UFC является ирландец Конор Макгрегор. По итогам обработки данных оказалось, что в 29,3 процента сообщений его имя упоминается с негативной интонацией.

Вторым после Макгрегора по негативным упоминаниям стал бразилец Паоло Коста. На третьем месте — американец Ти Джей Диллашоу.