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2 часа назад

Назван самый ненавистный боец UFC

Lenta.ruиещё 2

Назван самый ненавистный спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). GiveMeSport привел результаты исследования Bookmakers.com.

Назван самый ненавистный боец UFC
Фото: Christian Bruna / ReutersChristian Bruna / Reuters

По результатам изучения активности пользователей в различных социальных сетях оказалось, что наиболее ненавистным бойцом в ростере UFC является ирландец Конор Макгрегор. По итогам обработки данных оказалось, что в 29,3 процента сообщений его имя упоминается с негативной интонацией.

Вторым после Макгрегора по негативным упоминаниям стал бразилец Паоло Коста. На третьем месте — американец Ти Джей Диллашоу.

Вместе с этим Макгрегор оказался и лидером по позитивным упоминаниям. Пользователи положительно высказываются о бойце в 44,6 процента случаев. Таким образом, у Макгрегора больше поклонников, чем хейтеров, подытожили в GiveMeSport.

MMA,Конор Макгрегор,
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