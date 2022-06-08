Боец ММА Магомедов помирился с противником после драки в ТЦ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов участвовал в драке в Махачкале, но другой участник конфликта претензий к спортсмену не имеет. Об этом ТАСС в среду заявили в команде бойца.

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Ранее телеграм-канал Mash опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых Магомедов и неизвестный мужчина устраивают потасовку. Сообщалось, что это произошло в одном из торговых центров в Махачкале.

"Это произошло несколько недель назад в торговом центре. Шарабутдин сделал человеку замечание из-за поведения, нарушающего местные обычаи, - сказал собеседник агентства. - В ответ мужчина ударил его, после чего Шарабутдин был вынужден защищаться. Началась драка".

"Позднее они встретились друг с другом, поговорили, решили, что погорячились. Никаких претензий друг к другу они не имели", - добавил собеседник агентства.