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1 час назад

Представитель Магомедова: боец ММА участвовал в драке, но позже примирился с противником

ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов участвовал в драке в Махачкале, но другой участник конфликта претензий к спортсмену не имеет. Об этом ТАСС в среду заявили в команде бойца.

Боец ММА Магомедов помирился с противником после драки в ТЦ
Фото: соцсетисоцсети

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых Магомедов и неизвестный мужчина устраивают потасовку. Сообщалось, что это произошло в одном из торговых центров в Махачкале.

"Это произошло несколько недель назад в торговом центре. Шарабутдин сделал человеку замечание из-за поведения, нарушающего местные обычаи, - сказал собеседник агентства. - В ответ мужчина ударил его, после чего Шарабутдин был вынужден защищаться. Началась драка".

"Позднее они встретились друг с другом, поговорили, решили, что погорячились. Никаких претензий друг к другу они не имели", - добавил собеседник агентства.

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Магомедову 28 лет, он выступает в таких организациях, как AMC Fight Nights и "Наше дело". На его счету 10 побед и ни одного поражения.

MMA,
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