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1 час назад

Президент UFC хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта

Sports.ru

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что ММА должны признать олимпийским видом спорта.

Президент UFC хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта
Фото: UFCUFC

«ММА уже давно должны были стать олимпийским видом спорта. Я не хочу тратить свое время, чтобы добиваться этого.

Если честно, меня это особо не волнует, но я согласен с мнением, что если они хотят привлечь внимание людей к Олимпийским играм, им нужно включить ММА», – сказал Уайт.

На данный момент в летней Олимпиаде заявлены каратэ, дзюдо, борьба и бокс.

Президент Союза ММА России про поп-ММА: «Настаиваю на том, чтобы наш вид спорта был культурным и нес идеологию воспитания, мужества и патриотизма»/

MMA,
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