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1 час назад

Александр Емельяненко вернулся к тренировкам

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео с подготовки к поединку против Вячеслава Дацика. Ролик доступен в Telegram-канале тяжеловеса.

Александр Емельяненко вернулся к тренировкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео 40-летний боец отрабатывает удар на боксерском мешке. Согласно описанию, Емельяненко посвятил упражнению 30 минут.

«Я вернулся», — заявил тяжеловес перед камерой.

Интервью Емельяненко проекту Sport24 на YouTube, которое боец дал в мае, вызвало беспокойство у журналистов и экспертов. Многие посчитали, что в кадре тяжеловес пьян. Кроме того, врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что в поведении Емельяненко можно разглядеть признаки поражения коры головного мозга. Менеджер бойца Никита Бурчак в скором времени заявил, что спортсмен отправлен на лечение в реабилитационный центр.

Поединок Емельяненко и Дацика должен пройти осенью. Противостояние заявлено как бой по правилам бокса.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

MMA,Александр Емельяненко,
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