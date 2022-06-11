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1 час назад

Хабиб поддержал обвиняемого в покушении на убийство американца

Илья Родин

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов принял участие в митинге в поддержку экс-чемпиона UFC в тяжелом весе американца Кейна Веласкеса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на MMA Junkie.

Хабиб поддержал обвиняемого в покушении на убийство американца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Нурмагомедов и другие участники митинга в футболках с надписью «Свободу Кейну» в субботу, 11 июня, собрались у окружного суда Санта-Клары в Сан-Хосе (США). В этом время там проходили слушания по делу Кейна Веласкеса.

Агентство напомнило, что в конце февраля американская полиция арестовала Веласкеса по обвинению в покушении на убийство. Спортсмен был задержан после громкого инцидента.

Он преследовал машину 43-летнего Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении его родственника. Боец протаранил автомобиль и произвел несколько выстрелов. Во время стрельбы был ранен отчим Гуларте.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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