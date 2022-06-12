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1 час назад

«Спасибо, Иисус». Конор Макгрегор ответил на обращение болельщика

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поблагодарил болельщика за поддержку в социальных сетях.

«Спасибо, Иисус»: Конор Макгрегор ответил на обращение болельщика
Фото: ТАССТАСС

Человек с никнеймом «Иисус» опубликовал в своём «твиттере» обращение к Макгрегору следующего содержания:

«Если у Конора Макгрегора есть пять миллионов поклонников, я – один из них. Если у Конора пять поклонников, я – один из них. Если у Конора один поклонник, это – я. Если у Конора нет поклонников, меня нет в живых. Если весь мир встанет против Конора, я встану против всего мира. До последнего вздоха буду поддерживать Конора!»

«Спасибо, Иисус», — написал Макгрегор в своём «твиттере» в ответ на обращение болельщика.

Напомним, недавно Макгрегор был признан самым ненавистным бойцом в Интернете. Последний поединок Конор провёл летом 2021 года. В главном поединке турнира UFC 264 ирландец сражался Дастином Порье, одержавшим победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

MMA,Конор Макгрегор,
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