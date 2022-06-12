«Спасибо, Иисус»: Конор Макгрегор ответил на обращение болельщика

«Если у Конора Макгрегора есть пять миллионов поклонников, я – один из них. Если у Конора пять поклонников, я – один из них. Если у Конора один поклонник, это – я. Если у Конора нет поклонников, меня нет в живых. Если весь мир встанет против Конора, я встану против всего мира. До последнего вздоха буду поддерживать Конора!»