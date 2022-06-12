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1 час назад

Пётр Ян отреагировал на победу Шевченко в соцсетях

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился эмоциями после боя Валентины Шевченко и Тайлы Сантос.

Петр Ян отреагировал на победу Шевченко в соцсетях
Фото: UFCUFC

«Валя, поздравляю с победой», – написал Ян в социальной сети.

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос.

Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46). Последняя минута боя прошла под полным контролем чемпионки. Идти на сабмишен Валя не спешила. Контролировала соперницу и обстреливала её кулаками по корпусу.

MMA,Валентина Шевченко,
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