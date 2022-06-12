Петр Ян отреагировал на победу Шевченко в соцсетях

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился эмоциями после боя Валентины Шевченко и Тайлы Сантос.

Фото: UFC UFC

«Валя, поздравляю с победой», – написал Ян в социальной сети.

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос.