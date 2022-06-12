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45 минут назад

Валентина Шевченко на UFC 275 установила уникальный рекорд

Чемпионат.com

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходил турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).

Валентина Шевченко на UFC 275 установила уникальный рекорд
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

Эта защита титула стала седьмой для Валентины Шевченко и по этому показателю она установила рекорд среди женщин в UFC. До этого, лучшей была американка Ронда Роузи, на счету которой шесть защит. Рекорд уникален, поскольку объективно в ближайшие 3-4 года это достижение не покорится никому.

Напомним, главным событием бойцовского вечера стал бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой. Победу удушающим приёмом в пятом раунде одержал Прохазка.

MMA,Валентина Шевченко,
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