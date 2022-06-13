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28 минут назад

Шевченко отреагировала на разговоры о ее спорной победе на UFC 275

Lenta.ru

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко отказалась считать свою победу над бразильянкой Талией Сантос спорной, несмотря на разговоры экспертов и других бойцов. Об этом сообщает MMA Junkie.

Шевченко отреагировала на разговоры о ее спорной победе
Фото: Yong Teck Lim / Getty ImagesYong Teck Lim / Getty Images

Шевченко отреагировала на разговоры относительно ее выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Она заверила журналистов, что результат поединка против Сантос закономерен.

«Единственное, что в нашем спорте имеет значение — это урон», — отметила она.

После UFC 275 Шевченко призналась, что выступала с травмой стопы. Именно по этой причине спортсменка откзалась от исполнения коронного танца в октагоне после победы.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она побидила Сантос раздельным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов и болельщиков. В частности, экс-чемпион UFC Генри Сехудо призвал поменять систему подсчета очков после боя Шевченко.

MMA,Генри Сехудо,Валентин Шевченко,
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