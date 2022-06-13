Фергюсон разразился тирадой в адрес главы UFC

«ХабиХабиб Нурмагомедов избегал Тони на пике. Но теперь прежнего Фергюсона больше нет, он кончился. Поэтому есть шанс, что Хабиб выйдет на бой», — данная цитата была приписана Уайту, хотя в реальности промоутер никогда ее не произносил.