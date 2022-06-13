Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Фергюсон разразился тирадой в адрес главы UFC

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон разразился тирадой в адрес главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Пост доступен в Twitter американца.

Фергюсон разразился тирадой в адрес главы UFC
Фото: ReutersReuters

«ХабиХабиб Нурмагомедов избегал Тони на пике. Но теперь прежнего Фергюсона больше нет, он кончился. Поэтому есть шанс, что Хабиб выйдет на бой», — данная цитата была приписана Уайту, хотя в реальности промоутер никогда ее не произносил.

Тем не менее Фергюсон прокомментировал фейковое высказывание.

«Кончился? Я покажу тебе, кто кончился. Я взбешен!» — написал 38-летний американец. Пользователи в комментариях обратили его внимание на сомнительное происхождение изначальной цитаты.

Нурмагомедов и Фергюсон неоднократно могли столкнуться в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их поединок срывался пять раз. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Фергюсон становился обладателем пояса временного чемпиона в той же весовой категории.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители