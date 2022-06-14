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1 час назад

«Чёртов колонизатор!» Адесанья обвинил Биспинга в расизме

Чемпионат.com

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обвинил в расизме бывшего чемпиона лиги Майкла Биспинга.

«Чертов колонизатор!» -- чемпион UFC обвинил коллегу в расизме
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Биспинг работал комментатором на турнире UFC 275, и во время боя Валентины Шевченко и Тайлы Сантос он отметил, что Валентина попыталась исполнить приём Ника Диаза на турнире Pride 33, однако не смог правильно вспомнить имя японского соперника Диаза.

«Ну да, Таканори Гоми, Акихиро Гоно, какая разница. Это расизм. Майкл, это самый настоящий расизм. Ты чёртов колонизатор!» — цитирует Исраэля Адесанью Sportskeeda.

Напомним, поединок Шевченко и Сантос продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.

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