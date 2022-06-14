«Чертов колонизатор!» -- чемпион UFC обвинил коллегу в расизме

Биспинг работал комментатором на турнире UFC 275, и во время боя Валентины Шевченко и Тайлы Сантос он отметил, что Валентина попыталась исполнить приём Ника Диаза на турнире Pride 33, однако не смог правильно вспомнить имя японского соперника Диаза.