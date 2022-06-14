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1 час назад

Дастин Порье предположил дату возвращения в октагон

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье предположил дату своего возможного возвращения в октагон.

Дастин Порье назвал дату возвращения в октагон
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

«20 августа?», — написал Порье в одной из своих социальных сетей.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Тони Фергюсон выражал желание провести бой с Порье и сообщил, что даст знать, когда будет готов к поединку.

MMA,Чарльз Оливейра,Тони Фергюсон,
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