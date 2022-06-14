Российский боец обвинил алкоголь в поражении Тейшейры

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение Гловера Тейшейры от Иржи Прохазки.

Фото: Sports.ru Sports.ru

На UFC 275 в Сингапуре Тейшейра проиграл удушающим приемом в пятом раунде и потерял титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Удивительно, что Прохазке потребовалось всего три боя, чтобы стать чемпионом. Это лишний раз показывает, что

Конечно, очень хотелось поддержать Тейшейру, потому что в таком возрасте выступать на таком уровне…

Хотя я где-то наткнулся на интервью, где Тейшейра говорил, что он иногда выпивает вино. Вот, показательно, кстати. Потеря титула сразу же после этого интервью.