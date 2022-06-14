Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Шлеменко про поражение Тейшейры: «Гловер говорил, что иногда выпивает вино. Вот, показательно»

Sports.ru

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение Гловера Тейшейры от Иржи Прохазки.

Российский боец обвинил алкоголь в поражении Тейшейры
Фото: Sports.ruSports.ru

На UFC 275 в Сингапуре Тейшейра проиграл удушающим приемом в пятом раунде и потерял титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Удивительно, что Прохазке потребовалось всего три боя, чтобы стать чемпионом. Это лишний раз показывает, что

Конечно, очень хотелось поддержать Тейшейру, потому что в таком возрасте выступать на таком уровне…

Хотя я где-то наткнулся на интервью, где Тейшейра говорил, что он иногда выпивает вино. Вот, показательно, кстати. Потеря титула сразу же после этого интервью.

Понятно, что один бокал, но этот бокал у него ведь постоянно происходит», – сказал Шлеменко

MMA,Иржи Прохазка,Александр Шлеменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители