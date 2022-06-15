Оливейра хочет подраться с Макгрегором ради дочки

«Это был бы хороший бой для меня: он положил бы в мой карман очень много денег. На данный момент, это самое важное.



Это также было бы очень хорошо для моего наследия и истории. Неважно, возвращается Конор после поражения или нет, – он парень, который вошел в историю.



Но не все зависит от меня. Если бы я решал, то наш поединок уже состоялся бы.



Мне необходимо поставить на ноги дочку. Все хотят драться с Конором, это не только мое желание.



Все знают, что бой с Конором очень выгоден, я говорю про деньги. И Конор знает, что все хотят драться с ним», – сказал Оливейра.