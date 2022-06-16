Хабиб пожаловался на свою популярность

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил в интервью на YouTube-канале Eagle FC, что его узнают на улицах, но такая популярность причиняет дискомфорт. Об этом пишет РБК-Спорт.

Фото: UFC Russia UFC Russia

«Если честно, мне некомфортно из-за моей известности. Потому что все смотрят на тебя — все время, везде. Можно почувствовать себя свободным только дома в своей комнате. Когда ты выходишь на улицу, ты уже не чувствуешь свободу», - пожаловался Нурмагомедов.

Он отметил, что люди узнают его на улицах, как в России, так и в Европе, США и арабских странах, но он все еще остается в душе «деревенским пареньем» и совершенно не думает о популярности.

«Я сфокусирован на себе, на том, что я должен сделать, на своем графике, на семье, детях, друзьях, близких людях, бизнес-партнерах», — отметил бывший боец.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

На многочисленные вопросы о том, не собирается ли он вернуться в ринг, Нурмагомедов отвечал, что «отошел от дел» и предоставляет право сражаться за титул другим спортсменам.