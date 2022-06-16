Уланбеков снялся с поединка на UFC из-за травмы

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков сообщил, что снялся со своего следующего боя в UFC из-за травмы.
«К этому предстоящему для меня бою я готовился очень усердно, на все 100 процентов выжимал себя в зале! До боя оставалось 12 дней, и это был мой крайний тяжёлый спарринг перед началом весогоночной недели! Зашёл в клетку, отработал два раунда, но в конце третьего раунда при попытке провести тейкдаун я почувствовал хруст, сопровождающийся болью в правой части туловища. Вчера я сделал рентген. Заключение врача: «перелом ребра», в связи с чем мой бой пришлось отменить. Благодарю каждого, кто верил и поддерживал меня», — написал Уланбеков в своих социальных сетях.
Свой последний поединок Уланбеков провёл с американцем Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Тагир дебютировал в промоушене Даны Уайта в октябре 2020 года.
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https://www.championat.com/boxing/news-4727901-ulanbekov-snyalsya-s-poedinka-na-ufc-iz-za-travmy.html?utm_source=copypaste