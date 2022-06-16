Уланбеков снялся с поединка на UFC из-за травмы

«К этому предстоящему для меня бою я готовился очень усердно, на все 100 процентов выжимал себя в зале! До боя оставалось 12 дней, и это был мой крайний тяжёлый спарринг перед началом весогоночной недели! Зашёл в клетку, отработал два раунда, но в конце третьего раунда при попытке провести тейкдаун я почувствовал хруст, сопровождающийся болью в правой части туловища. Вчера я сделал рентген. Заключение врача: «перелом ребра», в связи с чем мой бой пришлось отменить. Благодарю каждого, кто верил и поддерживал меня», — написал Уланбеков в своих социальных сетях.