Стерлинг язвительно обратился к своему сопернику Диллашоу

«Каково это – знать, что ты не выигрывал в UFC без обмана? На что это похоже? Я, например, понятия не имею. Хочу сказать, что ты, должно быть, чувствуешь себя довольно жалко, когда сидишь и думаешь об этом, не так ли? Когда ты просыпаешься по утрам, ты и вправду чувствуешь, что достиг чего-то? Все эти таблетки застряли в твоей заднице. Ты даже не сумел победить Кинга Круза. Я смотрел этот бой вживую. Жалкое зрелище. Так какой смысл обманывать, если ты даже не можешь выиграть?» — написал Стерлинг.