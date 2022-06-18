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36 минут назад

Стерлинг оставил колкое сообщение в адрес бойца, с которым он может провести следующий бой

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к соотечественнику и своему будущему сопернику Ти Джею Диллашоу.

Стерлинг язвительно обратился к своему сопернику Диллашоу
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Каково это – знать, что ты не выигрывал в UFC без обмана? На что это похоже? Я, например, понятия не имею. Хочу сказать, что ты, должно быть, чувствуешь себя довольно жалко, когда сидишь и думаешь об этом, не так ли? Когда ты просыпаешься по утрам, ты и вправду чувствуешь, что достиг чего-то? Все эти таблетки застряли в твоей заднице. Ты даже не сумел победить Кинга Круза. Я смотрел этот бой вживую. Жалкое зрелище. Так какой смысл обманывать, если ты даже не можешь выиграть?» — написал Стерлинг.

MMA,
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