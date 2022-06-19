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2 часа назад

Шлеменко назвал дату боя с Исмаиловым

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что проведет бой с Магомедов Исмаиловым 26 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Шлеменко назвал дату боя с Исмаиловым
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Никого не буду звать для подготовки. Нам всего хватает, мы хотим создать экосистему, чтобы мы могли создавать все от самого начала и до самого верха», — заявил спортсмен.

Он также отметил, что в настоящий момент он проходит функциональный этап подготовки и один раз в неделю проводит спарринги.

12 мая стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Шлеменко принял вызов Исмаилова 18 декабря. Бойцы договорились провести поединок в 2022 году.

37-летний Шлеменко выступает с 2004 года. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед и потерпел три поражения, одна встреча закончилась ничьей.

MMA,Александр Шлеменко,
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