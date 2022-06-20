Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым

«У меня нет никакой злости и агрессии, только спортивный интерес. Конечно, мне интересен поединок с Махачевым. Если после этого боя мне дадут Ислама, я буду очень рад. Ему нужен поединок, который приведет его к титулу», — сказал Царукян на YouTube-канале Hustle MMA.