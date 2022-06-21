Как армянскую звезду UFC вырубили за 30 секунд

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1 час назад

UFC Fight Night 208: Арман Царукян – Матеуш Гамрот, полный бой Царукяна и Белых, нокаут, видео

Чемпионат.comиещё 2

Соперник цинично выполнил триумфальное сальто назад, пока Арман приходил в себя.

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Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 208, в главном поединке которого Арман Царукян проведёт поединок с Матеушом Гамротом. Армянский боец победил в пяти схватках подряд после поражения от Ислама Махачева, а Гамрот идёт на серии из трёх успешных боёв с тех пор, как уступил Гураму Кутателадзе.

Поражение от Махачева – не единственное в карьере Царукяна. В конце 2015 года Арман проводил второй поединок по профессионалам на турнире Modern Federation Pankration. Соперник, Александр Белых, к тому моменту успел подраться четыре раза и выиграл три боя. Ивент проводился совместно с промоушеном UAE Warriors и позиционировался как возможность попасть в эмиратскую организацию.

В этом бою Царукян донёс лишь один удар – лоу-кик на первых секундах. Затем Белых уклонился от нескольких выстрелов Армана и провёл двоечку. Правый хук уронил Царукяна на настил – добивания здесь не потребовалось, но Белых успел один раз стукнуть по голове лежащего в состоянии аффекта соперника. После того как к Царукяну кинулся судья, армянского бойца ещё какое-то время трясло. Белых в это время забрался на стенку клетки и выполнил сальто назад.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале UAE Warriors

Царукян взял реванш у Александра спустя год – в декабре 2016-го соперники встретились в том же промоушене. Арман победил удушающим приёмом в первом раунде – в этот раз обошлось без лаки-панча. Белых ожидаемо не стал топ-бойцом – бóльшую часть карьеры он так и провёл в MFP, а сейчас идёт с рекордом 9-5.

Зато вряд ли во время первого боя Александра с Царукяном хоть один человек предполагал, что уже через пять лет Арман станет одним из претендентов на пояс UFC в лёгком весе, где и без него побиться за титул жаждут Ислам Махачев, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, а звание чемпиона удерживает Чарльз Оливейра.

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