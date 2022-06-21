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1 час назад

Исмаилов обратился к Дураеву после его поражения на UFC

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Альберта Дураева после его поражения в поединке с представителем США Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 37, который состоялся в ночь на 19 июня мск в Техасе.

Исмаилов обратился к Дураеву после его поражения на UFC
Фото: FIGHTNIGHTS.RUFIGHTNIGHTS.RU

«Ваалейкум Салам, брат. Ты настоящий Лев. Ма ша Аллах, ты всегда возвращался сильнее. Рад, что ты в порядке», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Напомним, Дураев уступил американцу Бакли техническим нокаутом. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза по распоряжению врача.

Ранее Альберт дал комментарий о своём поражении.

MMA,Хоакин Бакли,Магомед Исмаилов,Альберт Дураев,
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