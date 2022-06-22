Менеджер Яна: Пётр отказался от боя с Марлоном Верой

«Реально ли Пётр Ян отказался от боя с Марлоном Верой? Да. Предложили на август. Мы сказали, что в августе мы не хотим. Подготовка получится скомканной, если сейчас организовывать лагерь. Опять-таки визовый вопрос не решён ещё у тренеров. Поэтому мы сказали, что готовы драться в сентябре. Но UFC нужен был главный бой вечера именно на август. Доминик Круз откликнулся, и они сделали бой Вера — Круз», — приводит слова Абдрахманова Sport24.