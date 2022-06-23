Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Также Масвидаль предрек сопернику смерть от передозировки наркотиками.
«Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — приводит слова 37-летнего американца MMA Fighting.
Масвидаль добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре текущего года. По словам спортсмена, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.
Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза.
Ранее отец Конора Макгрегора резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова в адрес сына.