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1 час назад

Боец UFC Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Газета.Ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Масвидаль предрек сопернику смерть от передозировки наркотиками.

«Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — приводит слова 37-летнего американца MMA Fighting.

Масвидаль добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре текущего года. По словам спортсмена, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза.

Ранее отец Конора Макгрегора резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова в адрес сына.

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