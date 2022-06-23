Валиев покинул UFC

В своём последнем поединке на турнире UFC Fight Night 204 он уступил Джеку Шору. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу ирландскому спортсмену. Для Валиева это поражение стало третьим в 22 поединках. На счету россиянина 18 побед, ещё один бой был признан несостоявшимся.